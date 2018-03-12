Путин высоко оценил достижения сельского хозяйства в России

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Аграрно-промышленный комплекс стал конкурентоспособным и одним из драйверов роста экономики, в это сложно поверить, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

По словам Путина, усилиями всех, кто трудится на селе, российский АПК "кардинально изменился".

"АПК стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста экономики страны. Когда вообще это можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве. Теперь это, слава богу, в прошлом", — сказал Путин.

По его словам, объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд, начиная с 2013 года, при этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд.