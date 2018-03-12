Путин высоко оценил достижения сельского хозяйства в России

КРАСНОДАР, 12 мар — РИА Новости. Аграрно-промышленный комплекс стал конкурентоспособным и одним из драйверов роста экономики, в это сложно поверить, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Всероссийского форума сельхозпроизводителей.
"АПК стал глобально конкурентоспособным и высокотехнологичным, одним из драйверов роста экономики страны. Когда вообще это можно было представить? Говорю и сам своим ушам не верю. Еще совсем недавно, помните, как говорили о сельском хозяйстве. Теперь это, слава богу, в прошлом", — сказал Путин.
По его словам, объем сельскохозяйственного производства в России растет пять лет подряд, начиная с 2013 года, при этом объем продукции животноводства растет 13 лет подряд.