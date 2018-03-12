Кубанские парламентарии разработали законопроект о развитии животноводства

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Законопроект о развитии животноводства и производства животноводческой продукции, призванный решить большинство проблем в отрасли, разработали депутаты законодательного собрания Краснодарского края, сообщил РИА Новости председатель Законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.

В понедельник в Краснодаре проходит Всероссийский форум сельхозпроизводителей, где аграрии со всей страны обсуждают развитие отраслей растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности, а также меры поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. Как сообщала пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин примет участие в работе пленарного заседания Всероссийского форума сельхозпроизводителей.

"Хочу отметить, что закона о развитии животноводства в настоящее время нет ни в одном субъекте. Мы — пионеры. Но такие меры поддержки отрасли животноводства могут быть актуальными и востребованными и в других регионах. Законопроект создает условия для интенсивного развития отрасли, вводит новые формы и виды стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, занятых животноводством, производством и переработкой животноводческой продукции", — сказал Бурлачко.

По словам спикера регионального парламента, принятие этого документа даст возможность аграриям развивать животноводство и животноводческую отрасль на новом, современном уровне.

"Результаты, которые мы ожидаем? К 2023 году надеемся выйти на следующие показатели: на производство 850 тысяч тонн мяса в год, на увеличение поголовья свиней до 3 миллионов голов, на обеспечение своим молоком отрасли переработки в количестве 2, 5 миллионов тонн год", — сказал Бурлачко.

Он подчеркнул, что АПК Кубани необходима переориентация.

"Нам необходимо производить больше, и возможности для этого у нас есть. Высокие урожаи зерновых позволяют полностью обеспечить Кубань кормами, а значительные площади естественных выпасов в предгорной полосе — развивать скотоводство. Если брать конец 80-х начало 90-х и конкретно 1990 год, который у нас в крае считается эталонным для сельского хозяйства, в тот год мы производили 850 тысяч тонн мяса. Сегодня мы производим 500 тысяч тонн в год, то есть 350 тысяч тонн — это наш резерв. Этот уровень производства не может удовлетворить более чем пятимиллионное население края, в который ежегодно на отдых приезжает 15-16 миллионов россиян", — отметил спикер парламента края.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предполагается осуществить реконструкцию существующих животноводческих ферм, реализовать новые проекты по созданию современных животноводческих ферм, повысить уровень продовольственной безопасности, создать высокотехнологичные производственные, племенные, кормовые и перерабатывающие базы мясного и молочного животноводства на территории Краснодарского края.

Законодательную инициативу разрабатывали управленцы и практики, специалисты крупных животноводческих хозяйств и фермеров. Основные идеи, положенные в основу документа, прошли обсуждения в ходе заседаний рабочей группы разработчиков, в которую вошли депутаты заксобрания региона, специалисты Минсельхоза края, представители бизнеса и общественных организаций, а также члены экспертно-консультационного совета при комитете по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию заксобрания.

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