"Вымпелком" заявил, что выполнил требования ФАС по внутрисетевому роумингу

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), в отношении которого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело за неисполнение требований по отмене внутрисетевого роуминга, заявляет, что представленная им схема изменения тарификации услуг связи в поездках по России полностью реализует требования ведомства.

Ранее в понедельник ФАС заявила, что возбудила антимонопольное дело в отношении "Вымпелкома", поскольку представленный им отчет об отмене внутрисетевого роуминга не соответствуют требованиям ранее выданных предупреждений. Предложенная оператором стоимость входящих и исходящих междугородних звонков в поездках по России необоснованно завышена, заявили в ФАС.

В "Вымпелкоме" не согласны с этим. "Вымпелком" полностью и в установленные сроки представил в ФАС схему изменения тарификации услуг связи в поездах по России при регистрации в сетях "Билайн". Предложенная нами схема, по нашему мнению, в полном объеме реализует требования предупреждения ФАС по исключению разницы в стоимости передачи голосовой информации, sms и передаче данных при поездках по России по сравнению со стоимостью указанных услуг связи в домашнем регионе", — заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"В соответствии с предложенной нами схемой изменений, наши абоненты в путешествиях по России при регистрации в сети "Билайн" уже совсем скоро смогут пользоваться связью на тех же условиях, что и в пределах домашнего региона. В конце прошлого года "Вымпелком" также объявил о новой сниженной стоимости национального роуминга, когда цены снизились до 5 раз при регистрации в сетях других операторов при поездках по России. ФАС в ходе рабочих встреч и публично оценила данную стоимость как экономически обоснованную", — отметили в "Вымпелкоме".

В августе 2017 года ФАС предписала операторам "большой четверки" до 15 декабря исполнить предупреждение службы об устранении необоснованной разницы в тарифах при выезде абонентов за пределы "домашнего" региона. Ведомство потребовало, чтобы операторы в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. В конце декабря служба продлила до 31 января для МТС, "Мегафона" и "Вымпелкома" исполнение предупреждения, для Tele2 мера была продлена до конца мая.