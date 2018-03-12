В ЕС призвали "Газпром" к выполнению обязательств по поставкам на Украину

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости. "Газпром" должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину, Еврокомиссия предпринимает усилия по урегулированию этой ситуации, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы обсудили, что "Газпром" остановил поставки газа на Украину, по которым была перечислена предоплата. По нашему мнению, "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства, и Еврокомиссия (ЕК), в лице члена ЕК Шефчовича (вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович. — Прим. ред.) прилагает максимум усилий для урегулирования этой ситуации", — сказала Могерини на брифинге по итогам встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому с 1 марта газ предоставляться "Нафтогазу" не будет. На следующий день "Газпром" заявил о начале в Стокгольмском арбитраже процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил не только о намерении расторгнуть контракты, но и обжаловать решения арбитража.