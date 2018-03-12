Суд объяснил решение не включать криптовалюту в конкурсную массу должника

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Криптовалюта не относится к объектам гражданских прав и находится вне правового поля на территории РФ, следует из опубликованного решения по резонансному делу арбитражного суда Москвы, который ранее отказался включить биткоины в конкурсную массу признанного банкротом гражданина Ильи Царькова.
В судебном акте также отмечается, что анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке, ввиду чего обнаруженная финансовым управляющим криптовалюта не подлежит включению в конкурсную массу Царькова.
Арбитраж Москвы 26 февраля рассмотрел заявление Алексея Леонова, финансового управляющего Царькова, требовавшего включить содержимое криптокошелька должника в конкурсную массу и обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку путем передачи пароля от него. Суд отклонил ходатайство управляющего.
Арбитраж Москвы в своем решении указал, что на момент судебного заседания не определено, является ли криптовалюта деньгами как таковыми или же это денежный суррогат, следует ли считать ее имуществом, фидуциарными (фиатными) деньгами, электронными деньгами, валютой, финансовым инструментом или ценными бумагами. "Понятие и правовая природа криптовалюты в законодательстве Российской Федерации не определено, соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года", — говорится в решении.
Арбитраж Москвы в октябре 2017 года признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием для банкротства стала задолженность Царькова перед ООО "Рикас Финанс" в размере около 19 миллионов рублей. Она возникла по договору поручительства от 10 апреля 2006 года, по условиям которого Царьков поручился перед ООО "Славинвестбанк" по обеспечению обязательств заемщика ООО "Автомоторс". Долг подтвержден решением Мещанского суда Москвы. Арбитражный суд установил, что у Царькова, чья зарплата составляет 100 тысяч рублей, нет имущества и денежных средств, достаточных для погашения задолженности.