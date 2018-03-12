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Экономика

Суд объяснил решение не включать криптовалюту в конкурсную массу должника

11:4512.03.2018
(обновлено: 12:10 12.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткоин. Архивное фотоКриптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Криптовалюта не относится к объектам гражданских прав и находится вне правового поля на территории РФ, следует из опубликованного решения по резонансному делу арбитражного суда Москвы, который ранее отказался включить биткоины в конкурсную массу признанного банкротом гражданина Ильи Царькова.

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"Исходя из прямого толкования норм права "криптовалюта" не относится к объектам гражданских прав, находится вне правового поля на территории Российской Федерации, исполнение сделок с криптовалютой, ее транзакции не обеспечиваются принудительной силой государства", — говорится в решении суда.

В судебном акте также отмечается, что анонимность пользователей криптовалют не позволяет с определенностью установить принадлежность криптовалюты в криптокошельке, ввиду чего обнаруженная финансовым управляющим криптовалюта не подлежит включению в конкурсную массу Царькова.

Арбитраж Москвы 26 февраля рассмотрел заявление Алексея Леонова, финансового управляющего Царькова, требовавшего включить содержимое криптокошелька должника в конкурсную массу и обязать Царькова предоставить ему доступ к криптокошельку путем передачи пароля от него. Суд отклонил ходатайство управляющего.

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По мнению финансового управляющего, криптовалюта должна быть включена в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Леонов отметил в суде, что криптовалюта не включена в перечень имущества, на которое не допускается обращение взыскания, поэтому оснований для невключения содержимого криптокошелька в конкурсную массу не имеется. Представитель должника возражал против включения биткоинов в конкурсную массу, поскольку ее правовой статус в России не определен. Он напомнил, что Центробанк относил криптовалюту к "суррогатам денег, которые запрещены в России".

Арбитраж Москвы в своем решении указал, что на момент судебного заседания не определено, является ли криптовалюта деньгами как таковыми или же это денежный суррогат, следует ли считать ее имуществом, фидуциарными (фиатными) деньгами, электронными деньгами, валютой, финансовым инструментом или ценными бумагами. "Понятие и правовая природа криптовалюты в законодательстве Российской Федерации не определено, соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 июля 2018 года", — говорится в решении.

Биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Суд также сослался на информацию ЦБ РФ от 4 сентября 2017 года, согласно которой "в силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма". В решении суда отмечается, что в кошельке, сведения о котором представил должник, содержится около 0,2 биткоина.

Арбитраж Москвы в октябре 2017 года признал Царькова банкротом по его собственному заявлению. Основанием для банкротства стала задолженность Царькова перед ООО "Рикас Финанс" в размере около 19 миллионов рублей. Она возникла по договору поручительства от 10 апреля 2006 года, по условиям которого Царьков поручился перед ООО "Славинвестбанк" по обеспечению обязательств заемщика ООО "Автомоторс". Долг подтвержден решением Мещанского суда Москвы. Арбитражный суд установил, что у Царькова, чья зарплата составляет 100 тысяч рублей, нет имущества и денежных средств, достаточных для погашения задолженности.

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