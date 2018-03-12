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Экономика

Зампред Европарламента заявил о необходимости отмены антироссийских санкций

Сюжет:
Санкции в отношении России (6598)
10:0912.03.2018
(обновлено: 11:05 12.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкФлаги России и ЕС. Архивное фотоФлаги России и ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Страны ЕС, которые не согласны с политикой санкций в отношении РФ, должны набраться мужества и прибегнуть к праву вето в Европейском совете, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель влиятельного итальянского "Движения 5 звезд" (Д5З) Фабио Массимо Касталдо.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Подъемная сила: почему санкции против России не работают
"Мы убеждены, что эти санкции не сыграли никакой положительной роли в продвижении к прагматичному разрешению разногласий, которые возникли между ЕС и Российской Федерацией. Мы считаем, что необходимо вновь запустить откровенный переговорный процесс, в ходе которого и одна, и другая сторона искренне заявили бы о своих интересах в игре и о взаимных позициях. Таким образом можно было бы также способствовать окончательной деэскалации конфликта на Украине", — отметил он.

По словам известного политика, санкции лишь нанесли огромный ущерб торговым отношениям между ЕС и РФ, а также малым и средним предприятиям Италии и Европы в целом. "Они не принесли никаких переговорных преимуществ. Поэтому мы предпочитаем начать этап сопоставления мнений и диалога, поскольку он будет значительно более плодотворным в интересах обеих сторон", — Сказал собеседник РИА Новости.

Поясняя, какую линию по данному вопросу будут вести "пятизвездочники", если войдут в новое правительство Италии, Касталдо указал, что они предложат европейским партнерам пересмотреть санкции.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс
© AFP 2018 / Saul Loeb
"Санкции проваливаются". Политолог об антироссийской политике Вашингтона
"Мы будем настойчиво бороться, чтобы сделать так, чтобы страны, которые, как и мы, разделяют данный подход, набрались мужества использовать свое право вето в Европейском совете, когда речь пойдет об их возобновлении. Это было бы исключительно важно, потому что мы устали вести пустые дебаты без какого бы то ни было обсуждения политики, которая продемонстрировала свою полную несостоятельность", — подчеркнул зампред ЕП.

Отвечая на вопрос о том, воспользуется ли в таком случае Рим своим правом вето, Касталдо сказал: "Думаю, что можно создать перекрестный альянс, в котором Италия была бы точкой отсчета, но убежден, что есть и другие страны, которые будут с нами на одной волне. Нужно набраться мужества и действительно поставить этот вопрос на повестку дня. Думаю, что готовый к этому блок вырисуется".

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"Мы считаем, что своевременным и основополагающим решением было бы возобновление верного диалога с Россией, чтобы наконец преодолеть холод, возникший в последние годы, сев за один стол в поисках восстановления дружеских, продуктивных и конструктивных отношений", — резюмировал он.

По итогам очередных парламентских выборов, состоявшихся 4 марта на Апеннинах, антисистемное оппозиционное "Движение 5 звезд" стало первой партией Италии, заручившись поддержкой более 32% избирателей и почти утроив свое представительство в высшем законодательном органе страны. Тем не менее, ни одна из политических сил или коалиций, принявших участие в выборах, не смогла получить большинства мест в парламенте и, следовательно, права сформировать новое правительство.

Читайте полный текст интервью >>

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля

 

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Экономика
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Популярные комментарииВсе комментарии
Простой Обыватель
пусть сначала руссофобию ликвидириуют и прощения попросят.
10:28
12.03.2018
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