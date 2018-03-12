Зампред Европарламента заявил о необходимости отмены антироссийских санкций

РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Страны ЕС, которые не согласны с политикой санкций в отношении РФ, должны набраться мужества и прибегнуть к праву вето в Европейском совете, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя Европарламента (ЕП), видный деятель влиятельного итальянского "Движения 5 звезд" (Д5З) Фабио Массимо Касталдо.
По словам известного политика, санкции лишь нанесли огромный ущерб торговым отношениям между ЕС и РФ, а также малым и средним предприятиям Италии и Европы в целом. "Они не принесли никаких переговорных преимуществ. Поэтому мы предпочитаем начать этап сопоставления мнений и диалога, поскольку он будет значительно более плодотворным в интересах обеих сторон", — Сказал собеседник РИА Новости.
Поясняя, какую линию по данному вопросу будут вести "пятизвездочники", если войдут в новое правительство Италии, Касталдо указал, что они предложат европейским партнерам пересмотреть санкции.
Отвечая на вопрос о том, воспользуется ли в таком случае Рим своим правом вето, Касталдо сказал: "Думаю, что можно создать перекрестный альянс, в котором Италия была бы точкой отсчета, но убежден, что есть и другие страны, которые будут с нами на одной волне. Нужно набраться мужества и действительно поставить этот вопрос на повестку дня. Думаю, что готовый к этому блок вырисуется".
По итогам очередных парламентских выборов, состоявшихся 4 марта на Апеннинах, антисистемное оппозиционное "Движение 5 звезд" стало первой партией Италии, заручившись поддержкой более 32% избирателей и почти утроив свое представительство в высшем законодательном органе страны. Тем не менее, ни одна из политических сил или коалиций, принявших участие в выборах, не смогла получить большинства мест в парламенте и, следовательно, права сформировать новое правительство.
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