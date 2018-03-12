СМИ узнали, что может помешать продаже украинской "дочки" Сбербанка

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Банк "Паритет", принадлежащий управлению делами президента Белоруссии, остался единственным претендентом на покупку украинской "дочки" Сбербанка, однако согласованию сделки со стороны Национального банка Украины (НБУ) может помешать тот факт, что глава управления делами президента Белоруссии Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы, пишет в понедельник газета "Коммерсант".

Украинский бизнесмен Валерий Хорошковский, претендовавший на покупку украинской "дочки" Сбербанка, не подал документы для согласования сделки в Национальный банк Украины, сообщили изданию в НБУ.

Как сообщало 5 марта украинское финансовое информагентство FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах, Хорошковский достиг принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка, однако был вынужден в конце января выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки украинского Сбербанка.

В результате единственным реальным претендентом на покупку украинского Сбербанка оказался Паритетбанк. "21 декабря 2017 года НБУ официально получил необходимый пакет документов от управления делами президента Республики Беларусь для покупки украинского Сбербанка через Паритетбанк",— уточнили в НБУ, отметив, что других заявок на данный момент нет. Паритетбанк — 15-й банк Белоруссии по размеру активов. 99,83% банка владеет управление делами президента Белоруссии.

Однако источники "Коммерсанта", знакомые с позицией НБУ, указывают, что с согласованием сделки "все непросто". "Тот факт, что Сбербанк (Украина) станет "дочкой" не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывает, а вот то, что главой управления делами президента Республики Беларусь — акционера Паритетбанка является Виктор Шейман, может создать проблемы", — говорят они. Как отмечает газета, Шейман находится под жесткими санкциями США и ЕС в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. СНБО Украины 1 марта поддержал продление этих санкций.