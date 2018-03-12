Роспотребнадзор запустил горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Роспотребнадзор организовал работу горячей линии в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта, организована работа всероссийской горячей линии по защите прав потребителей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в период с 12 по 26 марта специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ, а также в консультационных центрах для потребителей при Центрах гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через интернет, и защиты своих прав в различных жизненных ситуациях.

Кроме того, в этом году специалисты Роспотребнадзора в различных регионах будут консультировать потребителей не только лично и по телефонам горячих линий, но и в торговых центрах крупных городов, в МФЦ, а также через мессенджеры.

Отмечается, что Всемирный день прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в России.