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Экономика

Россия к 2030 году увеличит производство зерна, масличных и картофеля

19:1511.03.2018
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкУборка пшеницы. Архивное фотоУборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 11 мар — РИА Новости. Россия к 2030 году планирует увеличить производство зерна, масличных культур и картофеля, тогда как производство сахарной свеклы будет оставаться на текущем уровне в примерно 50 миллионов тонн, сообщил глава департамента растениеводства Минсельхоза РФ Петр Чекмарев.

Зерно, собранное на полях Алтайского края. Архивное фото
Россия в 2018 году может увеличить экспорт зерна до 50 миллионов тонн

"Стратегия производства до 2030 года — 150 миллионов тонн зерна. Соответственно, иметь 50 миллионов гектаров посевов зерновых культур с урожайностью 3 тонны с гектара", — сказал Чекмарев, выступая на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

Госпрограмма развития АПК предполагает, что валовый урожай зерна в РФ в 2018 году составит 106 миллионов тонн (прогноз Минсельхоза выше — порядка 110 миллионов), в 2019 году — 108 миллионов, в 2020 году — 110 миллионов тонн. Согласно презентации министерства, с 2021 года планируется последовательно увеличивать урожай на 4 миллиона тонн ежегодно — до 150 миллионов в 2030 году.

Чекмарев также напомнил, что в 2017 году Россия получила рекордный урожай масличных культур — 16,495 миллиона. В 2018 году производство может составить 16,335 миллиона тонн. "Перспектива — далее двигаться к 25 миллионам тонн масличных культур (в 2030 году — ред.), чтобы их экспортировать. Экспорт увеличить не просто на проценты, а в разы", — указал он.

Уборка картофеля. Архивное фото
© РИА Новости / Егор Еремов
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На Смоленщине займутся производством элитного семенного материала картофеля

Производство сахарной свеклы в 2017 году составило 51,9 миллиона тонн (Россия занимает первое место по этому показателю), в 2018 году может уменьшиться до 45 миллионов тонн. В 2030 году урожай сахарной свеклы может составить 50 миллионов тонн. Выпуск сахара из сахарной свеклы за 2017-2018 производственный сезон составил 6,6 миллиона тонн, а в 2018-2019 производственном году может снизиться до 6,3 миллиона тонн.

Производство картофеля к 2030 году может вырасти до 32 миллионов тонн с 29,6 миллиона тонн в 2017 году (прогноз на 2018 год — 29,73 миллиона), овощей — до 19,3 миллиона тонн с 16,44 миллиона (в 2018 году — 16,996 миллиона). Посевную площадь в РФ планируется увеличить до 90 миллионов гектаров с 80,6 миллиона в 2017 году, а площадь неиспользуемой пашни сократить до 8,7 миллиона гектаров с 20,3 миллиона гектаров.

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