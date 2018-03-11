Число ИП в Москве в 2017 году выросло на 11,3%, заявил Собянин

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество индивидуальных предпринимателей в Москве за 2017 год выросло на 11,3%, до более 284 тысяч.