Трамп предложил Европе сделку по пошлинам на сталь и алюминий

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал условие отмены новых пошлин на сталь и алюминий, предложив Евросоюзу отказаться от пошлин на импорт американских товаров.
"Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее", — написал американский президент в Twitter.
В свою очередь, еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Брюссель не намерена бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США.Bild am Sonntag.
Трамп ранее подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, если те убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США.
The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.