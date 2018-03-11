Трамп предложил Европе сделку по пошлинам на сталь и алюминий

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал условие отмены новых пошлин на сталь и алюминий, предложив Евросоюзу отказаться от пошлин на импорт американских товаров.

"Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее", — написал американский президент в Twitter.

В свою очередь, еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер заявила, что Брюссель не намерена бездействовать после введения Вашингтоном новых ввозных пошлин, и пригрозила ответными мерами в отношении США.

"Мы десятилетиями строили глобальную торговую систему. Европейское процветание и миллионы рабочих мест зависят от нее. Европа не будет бездеятельно наблюдать, если кто-нибудь в одностороннем порядке будет ставить свободную мировую торговлю в опасность", — заявила она в интервью изданию Bild am Sonntag

Трамп ранее подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, если те убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США.