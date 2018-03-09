Пошлины на сталь не приведут к торговой войне, считает министр торговли США

ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Пошлины, которые США ввели на сталь и алюминий, не приведут к торговой войне, считает министр торговли США Уилбур Росс.
"Приведет ли это к торговой войне? Не должно. США не единственная страна, которая выражает опасения по поводу способов нечестной торговли, которые превалируют в сталелитейной и алюминиевой индустриях. Такие страны, как Китай, предоставляли значительные субсидии своим компаниям, а это негативно влияет на рынки по всему миру", — говорится в заявлении Росса, распространенном в пятницу министерством торговли.
Ранее отмечалось, что в отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по НАФТА, а в случае успеха переговоров пошлины на сталь и алюминий для этих двух стран будут отменены вообще.