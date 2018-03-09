ВАШИНГТОН, 9 мар – РИА Новости. Пошлины, которые США ввели на сталь и алюминий, приведут к росту цен на американском рынке, однако рядовые граждане этого не заметят, считает министр торговли США Уилбур Росс.
"Можно ли считать это справедливой ценой за обеспечение национальной безопасности? Мы думаем, да", — добавляет Росс.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки".
В отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по НАФТА, в случае успеха пошлины на сталь и алюминий для этих двух стран будут отменены вообще.