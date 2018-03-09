В Госдуму внесли проект о расширении свободного порта Владивосток

МОСКВА, 9 мар – РИА Новости. В Госдуму внесен правительственный законопроект о расширении режима свободного порта Владивосток на Советскую Гавань, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

"Проект федерального закона… разработан в целях распространения режима свободного порта Владивосток на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края, а также уточнения порядка нормативного правового регулирования организации местного самоуправления на территории свободного порта Владивосток", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Отмечается, что на первом этапе на этой территории планируется реализовать 15 инвестиционных проектов с объемом частных инвестиций более 50 миллиардов рублей, создать около 1,8 тысячи новых рабочих мест. Прогнозный объем поступлений налогов и сборов в бюджеты всех уровней за десять лет кабмин оценивает в объеме 4,3 миллиарда рублей.

Резидент территории опережающего развития (ТОР) или свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% — на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

Кроме этого, проектом федерального закона предлагается дополнить главу 11 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" новой статьей, устанавливающей, что особенности осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления на территории свободного порта Владивосток устанавливаются Федеральным законом "О свободном порте Владивосток".