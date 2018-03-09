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Экономика

Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия

01:5209.03.2018
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© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны.

Сталелитейный цех. Архивное фото
© AP Photo / DPA/ Roland Weihrauch
В США сенатор хочет законодательно нивелировать новые пошлины на металлы

Пошлины для всех, исключения по договоренности

"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и в 10% на алюминий", — сказал Трамп на церемонии в Белом доме. Он обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана. Один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год, напомнил Трамп.

"Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", — заявил Трамп. Он уточнил, что пошлины вступят в действие через 15 дней.

При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

"Модификация или отмена пошлин будет возможна, если будут договоренности об альтернативных средствах, чтобы гарантировать, что импорт из той или иной страны больше не угрожает и не вредит нашей национальной безопасности", — сообщили в Белом доме. Для Канады и Мексики пошлины пока не будут вводить, поскольку три страны ведут переговоры по актуализации зоны свободной торговли НАФТА, уточнил Трамп.

Изначально министерство торговли США предлагало ввести пошлину на импорт алюминия из России, КНР и ряда других стран в размере 23,6%, а для всех остальных — 7,7%. По стали предлагались еще более высокие пошлины — 53% для РФ, КНР и 10 других стран и 24% для всех остальных.

В цехе точного стального литья. Архивное фото
© РИА Новости / Щербаков
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США повысят пошлины на металлы для других стран, если отменят их для Канады
Восстановление рабочих мест в производстве было одним из главных обещаний Трампа в предвыборную кампанию. По его словам, Америку "обворовывали все — друзья и враги". Да и формальные основания для протекциониcтских тенденций у США есть. Америка — крупнейший импортер стали, причем занятость в этом секторе в США за два десятилетия упала на 34%. Своего производства алюминия в США остается все меньше и меньше — лишь 10% потребляемого алюминия местного производства, а занятость в этой сфере сократилась на 60% всего за три года.

Однако остается вопрос, могут ли США выиграть торговую войну — обычно в торговых войнах победителей не бывает, все стороны при взаимном повышении пошлин остаются в проигрыше. Кроме того, тот самый дешевый импорт, который убивает американских производителей стали и алюминия, позволяет при этом процветать потребителям этих металлов в других отраслях экономики, например, в строительстве. Так что общее влияние пошлин на экономику США может и не быть позитивным.

Некоторые исследования показывают, что действия Трампа могут иметь эффект, противоположный ожидаемому. Согласно исследованию, проведенному некоммерческой организацией Совет по международным отношениям, введение пошлин на импорт стали может привести к тому, что стоимость произведенного в США автомобиля увеличится в среднем на 1,3%. Это, в свою очередь, скажется на продажах американских авто – по данным организации, они сократятся на 4%, из-за чего 45 тысяч работников автомобильной промышленности в 2019 году потеряют работу.

Угроза торговых войн

Сталелитейное производство. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
США не будут вводить пошлины на металлы в течение 15 дней
Трамп еще до введения пошлин демонстрировал свой фирменный стиль — эскалацию угроз в надежде вытребовать уступки. Этот метод неоднократно срабатывал с самыми разными партнерами США, но в данном случае и ЕС, и Мексика с Канадой, и Китай держатся крепко, а европейцы даже подготовили заранее список ответных ввозных пошлин на американские товары.

Сам Трамп заявил, что торговые войны — это "хорошо", и что выигрывать их будто бы "легко". Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, на чью долю обычно выпадает толкование и заглаживание резких слов шефа, пояснила: Трамп уверен в победе в любой торговой войне, однако не торопится сам в нее вступать.

Остудить оптимизм Трампа поспешил председатель Европейского Совета Дональд Туск. "Торговые войны — это плохо, и их легко проиграть", — заявил он, напрямую опровергая слова Трампа.

Европейский Союз дал понять, что в данном случае тактика запугивания не пройдет. По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, Еврокомиссия в среду уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщила еврокомиссар.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В США производители сожалеют о возможных пошлинах ЕС на арахисовое масло
Американские производители очень озабочены подобным поворотом событий, сообщил РИА Новости президент Совета американских производителей продукции из арахиса Патрик Арчер. По его словам, производители арахиса уже связались с американскими властями и надеются на разрешение ситуации.

Мексика и Канада также заявили о том, что считают пошлины неприемлемыми и готовы к ответу на них, когда они будут введены. Администрация США уже "выкручивает руки" Оттаве и Мехико с требованием перезаключить договор о свободной торговле НАФТА на более выгодных для США условиях. Переговоры идут трудно и под постоянным нажимом Вашингтона.

Китай, который производит около половины всей стали и алюминия в мире, также выразил "крайнюю обеспокоенность" американскими планами. Впрочем, Moody"s отмечает, что на прямой экспорт стали из Китая в США приходился лишь 1% от общего объема экспорта страны или 0,1% от общего объема производства стали в КНР за первые девять месяцев 2017 года.

Меньше всех стеснялся в выражениях канцлер Австрии Себастьян Курц, который назвал введение США пошлин "идиотизмом".

Сторонники и противники

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Могерини пообещала, что ЕС ответит на введение пошлин США
Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что никто не должен удивляться новым пошлинам. "Президент крайне серьезен, это было его предвыборным обещанием", — сказал Росс в эфире Fox News.

Международные организации выступают против решения США. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что если поставить под вопрос свободный характер мировой торговли, это снизит экономический рост и товарооборот. МВФ заявил, что ввозные пошлины нанесут ущерб самим США: ведь строительный и перерабатывающий сектор полагаются на дешевый импорт алюминия и стали.

Даже в американской администрации далеко не все разделяли позицию Трампа. Главный экономический советник президента Гэри Кон ушел в отставку из-за разногласий с Трампом по пошлинам. Трамп на это заявил, что недостатка в желающих занять этот пост не предвидится. Тем не менее, по данным NBC, Трамп принял решение единолично, находясь в раздраженном состоянии из-за неурядиц в Белом доме и, как это часто бывает, не посоветовавшись со своими сотрудниками.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Меркель рассказала об ответных мерах Германии на налоговую политику США
Немало противников новых пошлин и в конгрессе. Спикер палаты представителей республиканец Пол Райан занимает традиционно двойственную позицию: он в принципе поддерживает антидемпинговые меры, однако призывает подумать над тем, принесут ли пользу пошлины, введенные Трампом в нынешнем виде. Cенатор-республиканец от Аризоны Джефф Флейк заявил, что внесет законопроект, который призван "обнулить" пошлины, пока они не нанесли ущерб американской экономике. Глава сенатского комитета по финансам Оррин Хэтч тоже раскритиковал пошлины и заявил, что будет работать с администрацией "над минимизацией ущерба".

Недовольны и некоторые бизнесмены. Руководитель автопроизводителя Tesla и космической корпорации SpaceX Илон Маск специально написал Трампу в Twitter, что он против новых мер. Компании Маска — хороший пример американских производителей, которые расширяют бизнес как раз за счет дешевого импорта стали и алюминия.

"Я вообще против ввозных пошлин, но нынешние правила очень сильно усложняют ситуацию. Это все равно что соревноваться в олимпийском забеге в обуви из свинца", — написал Маск.

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Экономика
Комментарии
5 пользователей оставили 10 комментариев
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Asker Druzhban
нормальная новость.
02:03
09.03.2018
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