В Китае завили о готовности принять меры в случае торговой войны

ПЕКИН, 8 мар — РИА Новости. Китай в случае торговой войны с США примет необходимые меры, но все же надеется через конструктивный диалог решить существующие противоречия, заявил глава МИД КНР Ван И.

"История свидетельствует о том, что торговые войны никогда не решали проблем, особенно в условиях современной глобализации, так как от этого пострадает не только инициатор войны, но и страна, на которую эта война направлена. В случае торговой войны, Китай примет необходимые меры", — заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции.

Китайский министр подчеркнул, что интересы США и Китая как у первой и второй экономики мира глубоко переплетены и стороны должны учитывать интересы не только своего народа, но и благополучие всего мира.

"Мы все же надеемся на то, что мы сядем и проведем спокойный и конструктивный диалог как равные партнеры и найдем решение, которое будет выгодно всем", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Китая.