Израиль продолжает переговоры с Турцией для поставок газа в ЕС

ХЬЮСТОН, 8 мар — РИА Новости. Переговоры Израиля с Турцией по строительству газопровода для поставок газа в Турцию и ЕС продолжаются, окончательное соглашение еще не подписано, сообщил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.
"У нас все еще нет соглашения с Турцией, трубопровода из Израиля в Турцию все еще нет, переговоры по этому вопросу все еще идут", — сказал Штайниц в ходе выступления на конференции CERAWeek.
"Обсуждения пока проходят в очень дружеском ключе. Но вы знаете, для диалога между бизнес-сектором и правительством иногда необходимо некоторое время", — добавил он.