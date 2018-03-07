КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что поручил Минюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" и изучить возможность ареста зарубежных активов "Газпрома" в том случае, если российская компания не выполнит решения Стокгольмского арбитража.

"Поручил минюсту скоординировать действия с руководством НАК "Нафтогаз" относительно возможного ареста активов "Газпрома" по всему миру в случае невыполнения решений Стокгольмского арбитража", — написал глава правительства в Twitter

Перед этим Гройсман сообщил, что потребовал от ответственных ведомств активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа, присужденного Киеву по решению Стокгольма. Он также добавил, что намерен добиться от российской компании исполнения украинского антимонопольного законодательства.