КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что поручил Минюсту страны скоординировать действия с "Нафтогазом" и изучить возможность ареста зарубежных активов "Газпрома" в том случае, если российская компания не выполнит решения Стокгольмского арбитража.
Перед этим Гройсман сообщил, что потребовал от ответственных ведомств активизировать усилия по взысканию с "Газпрома" штрафа, присужденного Киеву по решению Стокгольма. Он также добавил, что намерен добиться от российской компании исполнения украинского антимонопольного законодательства.