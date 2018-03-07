"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату встречи для обсуждения контрактов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" дату встречи по вопросу расторжения контрактов, сообщил журналистам зампред правления российской компании Александр Медведев.

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта сего года уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", — сказал он.

Медведев также объяснил, почему "Газпром" вернул Киеву предоплату за март. По его словам, полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", — сказал Медведев.

Решение арбитража

Ранее Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить Киеву 2,56 миллиарда долларов.

В "Газпроме" сочли, что вердикт арбитража "нарушает баланс" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В компании указали на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.

Как позднее отметил глава концерна Алексей Миллер, "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа". Он также добавил, что "Газпром" не намерен за свой счет помогать соседним странам бороться с хозяйственным кризисом.

"Газпром" подает апелляцию

Во вторник в российской компании объявили об обжаловании решений Стокгольма, из-за которых были расторгнуты контракты на поставку и транзит газа.

"Газпром" уже подал апелляцию на решение арбитража по делу о поставке газа. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года", — сообщил журналистам Александр Медведев.

Он также добавил, что "Нафтогаз" получил уведомление о начале процедуры аннулирования соглашений. "Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", — отметил зампред правления концерна.

Встретимся в суде

В ответ представители "Нафтогаза" заявили, что планируют взыскать с "Газпрома" еще 20 миллиардов долларов. По словам коммерческого директора украинской компании Юрий Витренко, именно столько Киев потерял из-за "заниженных" цен на транзит голубого топлива.

"Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать", — сказал он.

Витренко пообещал в ближайшее время отправить в Москву письмо с предложением пересмотреть тарифы. В случае отказа Киев намерен инициировать новый судебный процесс.

История конфликта

Судебное разбирательство "Нафтогаза" с "Газпромом" длится с 2014 года, когда компании подали иски друг против друга. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.

В декабре Стокгольм обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" около 2 миллиардов долларов за поставленное голубое топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, оставив условие "бери или плати" для 80% от этого объема.

Позднее арбитраж взыскал с российской компании в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов за недопоставку транзитного топлива. В ответ "Газпром" прекратил перекачку газа на Украину и объявил о расторжении контрактов с Киевом.