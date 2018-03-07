РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Газпром" предложил "Нафтогазу" дату встречи для обсуждения контрактов

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (76)
18:2507.03.2018
91331628
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГазовое оборудование в Львовской областиГазовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Газпром" предложил "Нафтогазу Украины" дату встречи по вопросу расторжения контрактов, сообщил журналистам зампред правления российской компании Александр Медведев.

Офис ОАО Газпром в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Юрист оценил шансы "Газпрома" на пересмотр решения суда по газовому спору

"По вопросу расторжения контрактов на поставку и транзит газа я хотел бы прокомментировать, что "Газпром" не только направил 5 марта сего года уведомление "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов, но и предложил дату необходимой для этого встречи сторон", — сказал он.

Медведев также объяснил, почему "Газпром" вернул Киеву предоплату за март. По его словам, полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствует решению Стокгольмского арбитража.

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", — сказал Медведев.

Решение арбитража

Ранее Стокгольмский арбитраж вынес решение по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить Киеву 2,56 миллиарда долларов.

Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: в истории с газом Киеву надо сохранить лицо, а сохранять уже нечего

В "Газпроме" сочли, что вердикт арбитража "нарушает баланс" и заявили, что будут защищать свои права всеми законными способами. В компании указали на то, что арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния экономики Украины, что в значительной степени повлияло на конечное решение.

Как позднее отметил глава концерна Алексей Миллер, "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа". Он также добавил, что "Газпром" не намерен за свой счет помогать соседним странам бороться с хозяйственным кризисом.

"Газпром" подает апелляцию

Во вторник в российской компании объявили об обжаловании решений Стокгольма, из-за которых были расторгнуты контракты на поставку и транзит газа.

Подписание соглашения о финансировании Северного потока-2 между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже
© AFP 2018 / Eric Piermont
Обходной маневр. Сможет ли "Газпром" обойтись без украинской трубы

"Газпром" уже подал апелляцию на решение арбитража по делу о поставке газа. По разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года", — сообщил журналистам Александр Медведев.

Он также добавил, что "Нафтогаз" получил уведомление о начале процедуры аннулирования соглашений. "Мы действуем точно в соответствии с предусмотренной контрактами процедурой их расторжения", — отметил зампред правления концерна.

Встретимся в суде

В ответ представители "Нафтогаза" заявили, что планируют взыскать с "Газпрома" еще 20 миллиардов долларов. По словам коммерческого директора украинской компании Юрий Витренко, именно столько Киев потерял из-за "заниженных" цен на транзит голубого топлива.

Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
© Flickr / NATO
"Будем давить": Климкин рассказал о механизмах воздействия на "Газпром"

"Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать", — сказал он.

Витренко пообещал в ближайшее время отправить в Москву письмо с предложением пересмотреть тарифы. В случае отказа Киев намерен инициировать новый судебный процесс.

История конфликта

Судебное разбирательство "Нафтогаза" с "Газпромом" длится с 2014 года, когда компании подали иски друг против друга. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия "бери или плати", рассчитывая получить около 16 миллиардов долларов. Требования российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 миллиарда долларов.

В декабре Стокгольм обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" около 2 миллиардов долларов за поставленное голубое топливо, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, оставив условие "бери или плати" для 80% от этого объема.

Позднее арбитраж взыскал с российской компании в пользу "Нафготаза" 4,637 миллиарда долларов за недопоставку транзитного топлива. В ответ "Газпром" прекратил перекачку газа на Украину и объявил о расторжении контрактов с Киевом.

Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Газовый конфликт
Комментировать
Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Алексей Хренов
Давно пора класть на всех "особо одарённых" и заниматься внутренними проблемами!
18:44
07.03.2018
ОтветитьНе отвечать
a.piterskiy1956
не ... с ними вообще разговаривать. Это страна, которая думает, что если там сосёт, там лижет, там врёт, там вопит, там улыбается...
P.S. Сосет это про двух маток. А, Вы про что подумали? Модератор..
18:57
07.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена