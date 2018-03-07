Система маркировки товаров должна быть универсальной, заявил Медведев

ГОРКИ, 7 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал Федеральную налоговую службу готовиться к внедрению системы прослеживаемости движения товаров не только на территории РФ, но и ЕАЭС, при этом, по его словам, система должна быть универсальной для всех видов товаров.

"Нужно готовиться к тому, чтобы внедрять в масштабах страны, и даже не только страны, а Евразийского союза, как мы договорились, вообще, систему прослеживаемости движения товаров. Потому что в этом случае мы можем понимать, где, когда, в каком месте происходит передача товара из рук в руки, какие налоги должны выплачиваться. Собственно к этому идет весь мир, естественно, Налоговая служба тоже должна к этому подготовиться", — сказал Медведев на встрече с главой ФНС Михаилом Мишустиным.

ФНС сейчас работает над созданием системы полной прослеживаемости движения товаров на российском рынке — от производства или ввоза до конечного потребителя, которая должна стать эффективным инструментом борьбы с контрафактом. С этой целью в России вводится система маркировки товаров — пока она является обязательной для меховых изделий, некоторых лекарств, а так же планируется распространить ее на табачные изделия.

"Мне кажется, что в целом если говорить о маркировке, прослеживаемости нам нужно, в конечном счете, двигаться к такой системе, которая будет носить универсальный характер. Она не должна сегментироваться на части: вот если таким-то образом отслеживаем движение лекарств, значит движение детских игрушек отслеживаем по другим приложениям, на основе каких-то других стандартов. Все это должно быть сведено в единую систему", — заявил премьер.

"Это дело сложное, оно, конечно, рассчитано не на один год, но к этому нужно стремиться, потому что, в конечном счёте, с точки зрения налогообложения — не мне вам объяснять — это все очень близкие процессы, которые должны порождать одни и те же налоговые эффекты. Подобную систему, наверно, нужно будет построить вместе с нашими коллегами из Евразийского союза, прошу этим заниматься", — сказал он.

В России также вводится система онлайн-касс, которая позволяет налоговикам отслеживать все покупки в рознице в режиме реального времени. По словам Мишустина, на сегодняшний день в РФ в новой системе зарегистрировано 1,679 миллиона кассовых аппаратов. "Мы мониторим ежедневно порядка 120 миллионов операций, которые пробиваются в системе розницы, общий оборот выручки сегодня после внедрения нового порядка составил более 20 триллионов рублей и отдельно мы выделяем всегда НДС, примерно 1,7 триллиона рублей", — сказал Мишустин.