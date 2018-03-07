"Газпром" объяснил возврат "Нафтогазу" предоплаты за март

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за март, потому что полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража, рассказал журналистам заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев.

По его словам, подписанное "Нафтогазом" дополнение к контракту компания получила в феврале. Помимо того, что оно не вполне отвечало декабрьскому решению арбитража, в нем еще был ряд дополнительных условий, которые "Газпром" согласовать не готов.

"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", — сказал Медведев.

Он добавил, что 5 марта компания направила "Нафтогазу" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, а также предложения о дате необходимой для этого встречи.

Суть конфликта

"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. В декабре прошлого года суд вынес решение по спору о поставках газа, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за поставленное топливо. © AFP 2018 / Eric Piermont Обходной маневр. Сможет ли "Газпром" обойтись без украинской трубы Второе решение арбитража от 28 февраля касалось контракта на транзит газа. Суд частично удовлетворил иск "Нафтогаза", требовавшего от "Газпрома" 17 миллиардов долларов, и присудил ему компенсацию в 4,637 миллиарда. С учетом предыдущего решения российская компания была должна выплатить 2,56 миллиарда долларов.

Отсутствие дополнительного соглашения стало причиной, из-за которой "Газпром" отказался возобновить с 1 марта поставки газа Украине. Киев из-за сложных погодных условий — сильных морозов — был вынужден закупить более дорогое топливо в ЕС, после чего обвинил "Газпром" в нарушении контракта и заявил о намерении требовать компенсации того, что было переплачено европейским поставщикам.

"Газпром" заявил, что это решение создает дисбаланс в пользу Киева, а потому он, с одной стороны, обжалует его, а с другой — расторгнет сами контракты через этот же суд.