"Газпром" объяснил возврат "Нафтогазу" предоплаты за март

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за март, потому что полученное от украинской компании дополнение к контракту на поставку газа не полностью соответствовало решению Стокгольмского арбитража, рассказал журналистам заместитель председателя правления российского холдинга Александр Медведев.
"Именно поэтому "Газпром" и вернул деньги, так что не надо, как говорится, перекладывать с больной головы на здоровую", — сказал Медведев.
Он добавил, что 5 марта компания направила "Нафтогазу" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, а также предложения о дате необходимой для этого встречи.
Суть конфликта
"Газпром" и "Нафтогаз" судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. В декабре прошлого года суд вынес решение по спору о поставках газа, обязав "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за поставленное топливо.
"Газпром" заявил, что это решение создает дисбаланс в пользу Киева, а потому он, с одной стороны, обжалует его, а с другой — расторгнет сами контракты через этот же суд.