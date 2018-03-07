Coca-Cola впервые в истории выпустит алкогольный напиток‍

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Компания Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, планирует выпустить свой первый алкогольный продукт.

Напиток появится в Японии. Тем самым компания хочет потеснить популярные в этой стране бренды. Градус этих напитков — от трех до восьми процентов, они пользуются особой популярностью у женщин.

Глава японского отделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо заявил, что компания открывает для себя новые направления.

"Это уникальный случай в нашей истории. Coca-Cola всегда фокусировалась только на безалкогольных напитках", — рассказал он в интервью, опубликованном на сайте компании.

При этом, по словам Гардуньо, новый продукт может так и остаться только в Японии.

"Я не думаю, что люди во всем мире должны ожидать таких вещей от Coca-Cola. Многие рынки становятся похожи на японский, однако, думаю, эта культура все еще очень уникальная и особенная, поэтому большинство продуктов, которые рождаются там, там и остаются", — пояснил он.

По данным Financial Times, продажи Coca-Cola падают, как и у многих других пищевых предприятий.