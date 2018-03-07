Coca-Cola впервые в истории выпустит алкогольный напиток‍

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Компания Coca-Cola, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, планирует выпустить свой первый алкогольный продукт.
Глава японского отделения Coca-Cola Хорхе Гардуньо заявил, что компания открывает для себя новые направления.
"Это уникальный случай в нашей истории. Coca-Cola всегда фокусировалась только на безалкогольных напитках", — рассказал он в интервью, опубликованном на сайте компании.
"Я не думаю, что люди во всем мире должны ожидать таких вещей от Coca-Cola. Многие рынки становятся похожи на японский, однако, думаю, эта культура все еще очень уникальная и особенная, поэтому большинство продуктов, которые рождаются там, там и остаются", — пояснил он.
По данным Financial Times, продажи Coca-Cola падают, как и у многих других пищевых предприятий.