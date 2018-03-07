Импортозамещение в России - временное явление, заявил Путин

САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Импортозамещение в России — временное явление, временный инструмент для настройки текущей ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сама по себе идея импортозамещения не является универсальной и не является тем, к чему мы должны стремиться в конечном итоге, ведь импортозамещение не должно подрывать конкуренцию. Это чрезвычайно важная вещь. Мы все должны понять, и все это импортозамещение — это временное явление. Я хочу, чтобы вы все это поняли… Это такой временный инструмент настройки текущей ситуации", — сказал Путин на встрече с женщинами-предпринимателями.

"Мы должны нацеливаться на то, чтобы производить такую продукцию, такого качества и такую доступную по цене, чтобы она была конкурентоспособной не на нашем, а на мировом рынке. А если мы постоянно будем что-то "чикать" там, то мы никогда этого результата конечного не добьёмся", — добавил президент.

По его словам, импортозамещение прежде всего связано с обеспечением безопасности страны, к примеру, в сфере оборонной промышленности. Путин привёл в пример, что РФ стала производить морские двигатели, двигатели для вертолетов, и это делается вынужденно.

"Мы делаем, потому что это вынужденно. В некоторых случаях мы это делали, и делаем, и продолжаем для того, чтобы поддержать отечественного производителя в сложных экономических условиях, особенно (условиях) нарушения и искажения конкуренции со стороны наших партнеров, когда они вводят различные санкции, политически якобы мотивированные, но в основе которых лежит стремление получить преимущество", — добавил он.