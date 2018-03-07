Путин пообещал в ближайшее освободить бизнес от лишних проверок

САМАРА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что в ближайшее время будет реализован набор мер по избавлению российского бизнеса от излишних проверок со стороны контролирующих органов.

"Мы сейчас готовим целый набор предложений, и я уверяю вас, что добьемся того, чтобы в самое ближайшее время все это было реализовано", — сказал он на встрече с женщинами-предпринимателями в преддверии Международного женского дня.

Президент также напомнил, что в ходе своего послания Федеральному собранию 1 марта он уже уделял внимание этой теме, когда говорил, что проверки должны происходить в удаленном режиме, а по некоторым направлениям — без конкретного участия контролеров.

Так глава государства отреагировал слова одной из участниц встречи о том, что после отмены плановых проверок бизнес начал страдать от большого количества немотивированных внеплановых проверок, используемых, в том числе, в целях рейдерского захвата, недобросовестной конкуренции и давления со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, участница встречи попросила Путина добиться полной отмены заключения в СИЗО предпринимателей, обвиняемых по экономическим преступлениям. В ответ глава государства заметил, что такой запрет существует уже сейчас, однако после того, как ему был приведен конкретный пример, он согласился еще раз изучить этот вопрос.