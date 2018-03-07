Путин рассказал, что нужно сделать, чтобы сохранить статус великой державы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохранит статус великой державы, в том числе в сфере ОПК, если инновационное развитие станет главным драйвером.

"В ближайшее время нам что нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы инновационная составляющая развития России была главным драйвером ее развития, если мы этого добьемся, включая все ее составляющие и цифровые технологии и биологию… то тогда, без всяких сомнений, Россия сохранит статус великой державы, в том числе в сфере обеспечения обороноспособности государства", — сказал Путин в фильме "Миропорядок 2018", размещенном в соцсети журналиста.

По его словам, экономика и социальная сфера в сочетании друг с другом "дают возможность создать третью важную опору – безусловно, обеспечить обороноспособность страны".

"Все это вместе создает страну и обеспечивает ее внутреннее единство и определяет ее роль на международной арене", — добавил президент.