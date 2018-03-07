МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина о налоговых стимулах на 145 миллиардов рублей в год. Об этом сообщила газета "Коммерсант".

По данным издания, Сечин связал необходимость получения таких стимулов с частичным переходом на налог на дополнительный доход (НДД) вместо текущего НДПИ.

С 2019 года эту реформу должны запустить на 35 пилотных проектах нефтекомпаний. НДД будет взиматься не с объемов добычи, а с дохода от продажи за вычетом пошлины, сниженного НДПИ и расходов.

Свою просьбу Сечин объяснил неравным положением НПЗ вблизи границы и внутри страны, пишет газета. Отмечается, что поддержка нужна НПЗ мощностью 85 миллионов тонн.

По данным газеты, Путин поручил правительству изучить идеи Сечина, однако Минэнерго уже высказалось против, заявив, что привязка стимулов к введению НДД нецелесообразна.

В свою очередь, "Лукойл" попросил снизить ставки акцизов на бензин класса "Евро-5" и отказаться от их запланированной индексации с июля. Вице-президент компании Геннадий Федотов указывал, что рост акцизов на фоне сдерживания цен на топливо снизил эффективность поставок нефтепродуктов на внутренний рынок до нуля и ниже, пишет газета.

В ноябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до 15 января представить предложения по стимулированию дальнейшей модернизации НПЗ. В январе Минэнерго предложило проработать четыре направления в рамках поддержки нефтепереработки: нефтехимия, модернизация НПЗ, проекты на Дальнем Востоке и взаимодействие в ЕАЭС.