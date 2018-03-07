МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Министерство энергетики подготовило проект Доктрины энергобезопасности России, в котором обозначили список главных угроз для страны. Об этом пишет газета "Ведомости", ознакомившись с содержанием документа.

Первой в списке указана "дискриминационная политика со стороны США и их союзников". Она, по мнению авторов проекта, заключается в ограничениях на доступ нефтегазовых компаний к современным технологиям, запрете на привлечение долгосрочного финансирования и на организацию СП с иностранными компаниями.

В пример приводится "Роснефть", которая из-за санкций потеряла одного из своих партнеров на арктическом шельфе — ExxonMobil.

Помимо этого, как сообщает газета, энергобезопасности угрожает переход к "зеленой энергетике", появление новых экспортеров энергоносителей и рост производства сжиженного природного газа.

Также эксперты Минэнерго отметили опасность из-за истощения действующих месторождений, уменьшения размеров и снижения качества открываемых месторождений и слабой геологической изученности территории страны.

Экономическими угрозами, согласно докладу, специалисты считают "чрезмерную финансовую нагрузку на организации ТЭК" и низкие темпы обновления инфраструктуры; научно-технологическими — достижение критического уровня отставания в сфере науки и технологий.

Именно это может стать причиной неконкурентноспособности российских нефтегазовых компаний, заключили автора проекта.

Сейчас в России действует другая доктрина, которую утвердили в 2012 году. Однако после введения санкций ее решили доработать.