Кувейт выразил готовность сотрудничать с Россией в энергетике

ХЬЮСТОН, 7 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Несмотря на санкции Запада против России, Кувейт по-прежнему открыт для сотрудничества с Москвой в области энергетики, заявил РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.

"Мы открыты для работы со всеми странами по всему миру. Мы будем работать с ними в случае, если посчитаем это возможным", — сказал министр, отвечая на вопрос РИА Новости, готов ли Кувейт продолжать работать с Россией или даже укрепить это сотрудничество в свете решений Запада и,в частности, США в области энергетики.

На уточняющий вопрос, будут ли влиять санкции Запада на решение заключать те или иные контракты с Россией, он ответил, что "тоже нет".

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.