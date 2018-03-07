Кувейт выразил готовность сотрудничать с Россией в энергетике

ХЬЮСТОН, 7 мар — РИА Новости, Екатерина Соболь. Несмотря на санкции Запада против России, Кувейт по-прежнему открыт для сотрудничества с Москвой в области энергетики, заявил РИА Новости министр нефти Кувейта Бахит ар-Рашиди.
На уточняющий вопрос, будут ли влиять санкции Запада на решение заключать те или иные контракты с Россией, он ответил, что "тоже нет".
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ. Россия же неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.