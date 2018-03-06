Шувалов назвал задачу малого бизнеса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает задачей малого бизнеса создание уюта и комфорта в городах.

"Все эти масштабные проекты, которые мы обсуждаем, и инфраструктура, о которой говорил президент, и новые промышленные инвестиционные предприятия, и современные города – это все, безусловно, очень важно, но будет стоить значительно меньше, если городская среда не будет наполнена уютом и комфортом", — заявил Шувалов на совещании по развитию малого и среднего предпринимательства.

"Комфорт и уют в современной городской среде – это, в первую очередь, микро- и малые предприятия. И они должны получить весь набор поддержки и предпринимательскую свободу для того, чтобы предоставлять свои услуги на локальных рынках", — добавил он.

"Все современные города могут быть созданы только руками малых предпринимателей. Весь комфорт и современное обустройство – это именно их задача", — добавил Шувалов.