Шувалов назвал задачу малого бизнеса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар — РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов считает задачей малого бизнеса создание уюта и комфорта в городах.
"Комфорт и уют в современной городской среде – это, в первую очередь, микро- и малые предприятия. И они должны получить весь набор поддержки и предпринимательскую свободу для того, чтобы предоставлять свои услуги на локальных рынках", — добавил он.
"Все современные города могут быть созданы только руками малых предпринимателей. Весь комфорт и современное обустройство – это именно их задача", — добавил Шувалов.