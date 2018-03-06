ЦБ намерен докапитализировать Бинбанк на 56,9 миллиарда рублей

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Банк России утвердил изменения в план участия в осуществлении мер по санации Бинбанка и намерен докапитализировать его на 56,9 миллиарда рублей, сообщает регулятор во вторник.

Банк России в настоящее время санирует четыре банка: "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк и банк "Советский". В начале февраля текущего года Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие".

"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества "Бинбанк", которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка в размере 56,9 миллиарда рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций ПАО "Бинбанк", — говорится в сообщении.