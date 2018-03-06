"Газпром" проложил 50% морского участка газопровода "Турецкий поток"

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Газпром" завершил укладку 50% морского участка газопровода "Турецкий поток", сообщает "дочка" "Газпрома" South Stream Transport B.V, обеспечивающая реализацию проекта.

Ранее, 1 марта, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью агентству Anadolu сообщал, что "Газпром" проложил более 910 километров морского участка газопровода "Турецкий поток", что составляет 49% его общей протяженности

"6 марта завершилась укладка 50% морского участка газопровода "Турецкий поток". На сегодняшний день уложено более 930 километров газопровода в Черном море суммарно по двум ниткам. Судно Pioneering Spirit, осуществляющее глубоководную укладку "Турецкого потока", прошло в первой половине дня контрольную точку 706 километр первой нитки газопровода. По второй нитке 224 километра газопровода были построены в 2017 году", — говорится в сообщении.

Укладка морской части "Турецкого потока" была начата 7 мая 2017 года судном Audacia. 23 июня 2017 года судно Pioneering Spirit продолжило укладку на глубоководном участке и далее осуществляло трубоукладочную кампанию по утвержденному маршруту в круглосуточном режиме.

"Газпром" 7 мая 2017 года приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию либо через Грецию и Италию.