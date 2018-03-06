"Газпром" обжаловал решение арбитража по спору с "Нафтогазом"

Ситуация с поставками российского газа на Украину (64)

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Газпром" подал апелляцию на решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом", сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"Газпром" не согласился с этим вердиктом, назвав его "асимметричным", и решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом" через арбитраж.

На прошлой неделе суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.