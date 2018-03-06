Россия и Иран предварительно согласовали меморандум об экспорте пшеницы

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министерства сельского хозяйства России и Ирана предварительно согласовали меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок, сказал министр энергетики РФ, сопредседатель российско-иранской межправкомиссии Александр Новак в ходе расширенного заседания межправкомиссии.

"Вчера Минсельхозам наших стран удалось предварительно согласовать меморандум о поставках пшеницы на иранский рынок", — сказал Новак.

По его словам, российская сторона рассчитывает, что реализация этого документа внесет серьезный вклад в расширение торговли сельхозпродукцией между странами.