Существенную роль в повышении МРОТ сыграли профсоюзы, заявил Путин

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

Владимир Путин во время участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи в ходе рабочей поездки в Свердловскую область. 6 марта 2018

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 6 мар — РИА Новости. Существенную роль в повышении МРОТ сыграли профсоюзы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы действительно долго к этому шли. Просто экономические условия не позволяли решить этот вопрос", — рассказал Путин на встрече с участниками Всероссийского форума рабочей молодежи.

Он подчеркнул, что существенный вклад в решение вопроса внесли профсоюзы. "Руководитель нашего основного ведущего профсоюзного объединения Михаил Викторович Шмаков, он как раз на очередной встрече со мной и поставил вопрос по поводу того, чтобы приблизить срок принятия этого решения. И мы договорились с ним, что это будет первого мая этого года в День труда", — сказал глава государства.

По словам президента, это позволит улучшить материальные условия 4 миллионов человек, но это не фундаментальное решение проблемы.

"Этого, конечно, недостаточно. Это не фундаментальное решение, не базовое решение основной проблемы — повышение благосостояния людей, значительное снижение количества людей, которые живут за чертой бедности. Нам нужно решить эту задачу капитально. Нам нужно в два раза сократить количество людей, которые живут пока слишком скромно", — сказал Путин.

Он также назвал недопустимым факт, что рабочие люди тоже могут находиться за чертой бедности. "В том числе, некоторые работающие, что совершенно недопустимо", — резюмировал Путин.

Закон, одобренный СФ 28 февраля, предлагает установить МРОТ с 1 мая в размере 11,163 тысячи рубля в месяц (сейчас 9,489 тысячи рублей), доведя его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Как отмечается в пояснительной записке, реализация документа коснется 3 миллионов человек, из которых 1,6 миллиона занято в государственных и муниципальных учреждениях.