Для деловых женщин могут создать школы интернет-грамотности в регионах

ТЮМЕНЬ, 6 мар — РИА Новости. Перспективы создания в российских регионах школ интернет-грамотности в регионах для деловых женщин обсудили представители Фонда "Сколково" и объединения предпринимателей "Опора России", сообщила генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.

"Мы понимаем, что переход к цифровой экономике изменит буквально все и даст прямой, свободный доступ к информации. Если мы с помощью "Опоры России" сможем определить направления для поддержки женщин в бизнесе, мы тем самым через региональные отделения создадим точки роста для женщин-предпринимателей и упростим для них переход в цифровую экономику", — сказала Иноземцева, выступая на одной из сессий всероссийского проекта Стартап Тур "Открытые инновации" в Тюмени.

Open Innovations Startup Tour — совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года.

В свою очередь председатель комитета по развитию женского предпринимательства тюменского регионального отделения "Опоры России" Наталья Поденко отметила, что сегодня появилось множество онлайн-инструментов, которые облегчают работу женщин-предпринимателей.

"Появилось много платформ для бизнеса — это и возможность вести онлайн-бухгалтерию и аудит, базы клиентов, финансовый учет. Все это упрощает работу, особенно на начальном этапе бизнеса, но многие женщины об этом не знают или считают такие платформы слишком сложными для себя. Поэтому я вижу необходимость в создании таких "школ интернет-грамотности". Это стало бы серьезным подспорьем для предпринимательниц. Например, можно опробовать это в рамках нашего проекта "Мама-предприниматель", — сказала Поденко, слова которой процитировали РИА Новости в пресс-службе Фонда "Сколково".