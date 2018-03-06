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Экономика

Для деловых женщин могут создать школы интернет-грамотности в регионах

14:3306.03.2018
(обновлено: 14:34 06.03.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкИнновационный центр Сколково. Архивное фотоИнновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ТЮМЕНЬ, 6 мар — РИА Новости. Перспективы создания в российских регионах школ интернет-грамотности в регионах для деловых женщин обсудили представители Фонда "Сколково" и объединения предпринимателей "Опора России", сообщила генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева.

"Мы понимаем, что переход к цифровой экономике изменит буквально все и даст прямой, свободный доступ к информации. Если мы с помощью "Опоры России" сможем определить направления для поддержки женщин в бизнесе, мы тем самым через региональные отделения создадим точки роста для женщин-предпринимателей и упростим для них переход в цифровую экономику", — сказала Иноземцева, выступая на одной из сессий всероссийского проекта Стартап Тур "Открытые инновации" в Тюмени.

Open Innovations Startup Tour — совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке Правительства Российской Федерации в целях развития инновационного предпринимательства в России. Startup Tour включает в себя не только конкурс технологических проектов, но и большую образовательную и конференционную части. Тур проводится в разных городах России начиная с 2011 года.

Машинист в кабине пассажирского поезда. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В свою очередь председатель комитета по развитию женского предпринимательства тюменского регионального отделения "Опоры России" Наталья Поденко отметила, что сегодня появилось множество онлайн-инструментов, которые облегчают работу женщин-предпринимателей.

"Появилось много платформ для бизнеса — это и возможность вести онлайн-бухгалтерию и аудит, базы клиентов, финансовый учет. Все это упрощает работу, особенно на начальном этапе бизнеса, но многие женщины об этом не знают или считают такие платформы слишком сложными для себя. Поэтому я вижу необходимость в создании таких "школ интернет-грамотности". Это стало бы серьезным подспорьем для предпринимательниц. Например, можно опробовать это в рамках нашего проекта "Мама-предприниматель", — сказала Поденко, слова которой  процитировали РИА Новости в пресс-службе Фонда "Сколково".

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Официальное заявление
Если женщина деловая, то она уже интернет-грамотная. Если женщина стала интернет-грамотная, то она не обязательно станет деловой. Какая-то странная инициатива. И почему только женщин захотелось поучить? Не понятно.
15:14
06.03.2018
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