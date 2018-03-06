Экономика Китая в 2017 году сохранила второе место в мире после США

ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Экономика Китая с объемом более 12 триллионов долларов, несмотря на быстрые темпы роста, по итогам 2017 года по-прежнему занимает второе место в мире, уступая США, заявил глава Государственного комитета по реформам и развитию Хэ Лифэн.

"По окончательным подсчетам, в прошлом году объем ВВП Китая достиг 82,7 триллиона юаней, примерно 12,2 триллиона долларов. По сравнению с первой экономикой мира — США, по-прежнему меньше на 7 триллионов долларов. Однако по сравнению с третьей экономикой мира — Японией, у нас больше на 7 триллионов, поэтому мы по-прежнему являемся второй экономикой мира, это очень не просто", — сказал Хэ Лифэн на пресс-конференции во вторник.

Он подчеркнул, что в прошлом году экономика Китая сталкивалась с крайне сложными проблемами, в том числе "чёрными лебедями" (труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия) и "серыми носорогами" (риски с высокой возможностью возникновения значительных последствий, но тем не менее игнорируемые).

Темпы роста китайской экономики в 2017 году ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году. По словам чиновника, особенно сложным было поддержание таких высоких темпов. Экономика Китая в прошлом году увеличилась на 8,35 миллиарда юаней, то есть около 1,27 миллиарда долларов.

"Что это значит? Это значит, что в расчете на душу населения, рост ВВП составил 900 долларов", — пояснил чиновник.

Власти Китая установили планку роста ВВП страны на 2018 год на уровне около 6,5%.