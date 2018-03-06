Украина остается основным импортером крымской продукции, сообщает Крымстат

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. Основными покупателями крымской продукции за рубежом, по данным девяти месяцев 2017 года, стали Украина, Китай и Индия, сообщила журналистам в Симферополе глава Крымстата Ольга Балдина.

Крымстат огласил предварительные итоги внешнеторговой деятельности крымских предприятий за 2017 год, по его итогам Крым на 23,2% больше импортирует продукции из-за рубежа, чем вывозит в другие страны. Крупнейшим торговым партнером полуострова, по данным статистики, остается Украина, сказала Балдина.

"Вывозим мы продукцию в Украину (30% экспорта), Индию и Китай", — сказала Балдина.

Она уточнила, что продукцией импорта для других стран является, прежде всего, продукция химической промышленности, в частности завода "Титан", расположенного на севере полуострова. Кроме того, Крым экспортирует продовольствие и продукцию машиностроения. Основными странами–импортерами продукции для Крыма являются Белоруссия (более четверти импорта), Китай и Италия.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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