КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. С 2009 года "Нафтогаз" недополучил около двадцати миллиардов долларов из-за заниженной стоимости транзита российского газа, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

"Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать", — цитирует Витренко агентство УНИАН

На прошлой неделе он заявлял, что "Нафтогаз" в ближайшее время отправит "Газпрому" письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа. В случае несогласия украинская компания может обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Газовый спор

"Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. В украинской компании заявили, что это произошло "из-за их несоответствия формальным требованиям". "Нафтогаз" намерен подготовить новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям.

На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа.

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

"Газпром" не согласился с этим вердиктом, назвав его "асимметричным", и решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом" через арбитраж.