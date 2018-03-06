РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Нафтогаз" заявил, что недополучил от "Газпрома" 20 миллиардов долларов

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (63)
12:4806.03.2018
(обновлено: 14:08 06.03.2018)
2525840307
© AFP 2018 / Sergei Supinsky Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фотоСотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости. С 2009 года "Нафтогаз" недополучил около двадцати миллиардов долларов из-за заниженной стоимости транзита российского газа, заявил коммерческий директор компании Юрий Витренко.

Подписание соглашения о финансировании Северного потока-2 между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже
© AFP 2018 / Eric Piermont
Обходной маневр. Сможет ли "Газпром" обойтись без украинской трубы
"Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать", — цитирует Витренко агентство УНИАН.

На прошлой неделе он заявлял, что "Нафтогаз" в ближайшее время отправит "Газпрому" письмо с предложением пересмотреть тариф на транзит газа. В случае несогласия украинская компания может обратиться в Стокгольмский арбитраж.

Газовый спор

Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: в истории с газом Киеву надо сохранить лицо, а сохранять уже нечего
"Нафтогаз" уже добивался в Стокгольме пересмотра тарифа на транзит, начиная с 2010 года. Трибунал эти претензии не удовлетворил. В украинской компании заявили, что это произошло "из-за их несоответствия формальным требованиям". "Нафтогаз" намерен подготовить новое письмо, которое будет отвечать всем формальностям.

На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" относительно контракта на транзит газа.

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа через Украину. С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

"Газпром" не согласился с этим вердиктом, назвав его "асимметричным", и решил расторгнуть контракты с "Нафтогазом" через арбитраж.

Украинская арифметика
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Украинская арифметика
Комментировать
Экономика
Комментарии
24 пользователя оставили 25 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Pavel E.
А истинная причина всей этой бесконечной возни Газпрома с Нафтогазом очень простая - Россия 20 лет за счет собственных налогоплательщиков дотировала коррумпированные правительства Хохляндии (от Кучмы до Януковича), поставляя фактически за копейки газ в обмен за пророссийский курс местных властей. Чем все это закончилось - знаем. А сегодняшние газовые войны в судах лишь побочное следствие этой "братской" помощи. И виновных надо искать, прежде всего, у себя в стране.
13:07
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Alexandr Alex
Хорошо. Газпром докажет что с 92 года продавал газ на Украине со скидкой в разы, а не по рыночной цене. В итоге будет 20 Украине и 200 Газпрому. Но да, суды в мире настолько независимы, что толку от них нет. Да и ни кто ни кому ни чего не заплатит. В итоге все поругаются и Газпром будет продавать все в обход Украины, а Украина будет покупать в четыре раза дороже и беднеть успешно дальше. Получим еще одну "жертву" и страдальца на наших границах. Только жертву своей глупости и не более.
12:53
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена