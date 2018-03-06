В Госдуме предложили запретить печь хлеб из фуражного зерна

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением запретить печь хлеб из фуражного зерна.

"Убежден, что никаких рациональных аргументов в пользу применения фуражного зерна при выпечке хлеба на сегодняшний день просто нет. И необоснованное понижение качества муки в хлебопечении – угроза продовольственной безопасности в стране, сильнейший удар по здоровью людей", — заявил парламентарий, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Как уточняется в тексте обращения, для повышения хлебопекарных качеств муки из кормового зерна в неё нередко добавляют искусственные добавки, большинство разновидностей которых традиционно производится за границей.

Депутат отмечает, что даже с учётом растущих масштабов экспорта наиболее качественного зерна за рубеж, остающихся в стране объёмов продовольственной пшеницы достаточно для обеспечения потребностей мукомольных предприятий.

Ссылки производителей хлеба на вынужденное жертвование качеством сырья из-за повышения цен на электроэнергию Нилов считает несостоятельными. "Согласно оценкам экспертов, доля электроэнергии в совокупной стоимости изготовления хлеба составляет не более 5-7%", — сообщается в письме.