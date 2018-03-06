Экспортерам российского ОПК нужно усилить информподдержку, считает эксперт

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США будут использовать любые имеющиеся у них возможности для системного противодействия российскому оружейному экспорту, а также оказания давления и запугивания партнеров РФ по военно-техническому сотрудничеству, отечественным спецэкспортерам и предприятиям ОПК следует перестроить свою работу с учетом возрастающей недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Ранее Владимир Путин провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), на котором заявил о "беспрецедентном и неприкрытом давлении" на страны, желающие приобрести оружие у России.

"США усиливают конкурентное противодействие российскому оружейному экспорту по абсолютно всем направлениям. Именно такая задача сформулирована Белым домом перед посольствами США и резидентурами ЦРУ. Поэтому необходим поиск новых инструментов нейтрализации подобной политики Вашингтона, а также усиление информационной поддержки российской системы ВТС и повышение качества аналитического обеспечения российских спецэкспортеров и предприятий ОПК", — сказал Коротченко.

При этом, по словам эксперта, в настоящее время Россия по-прежнему уверенно занимает второе место в мире по объему оружейного экспорта с весомым портфелем заказов, постоянно расширяет географию поставок вооружения и военной техники, что серьезно усиливает международные позиции Москвы и создает возможности для ограничения деструктивного влияния США на международную обстановку. Подобное положение вещей вызывает крайнее неприятие Вашингтона и ставит под угрозу его стремление играть роль "мирового жандарма".

По словам Коротченко, "политика противодействия России в сфере экспорта вооружений оформлена в США как в виде специальной директивы президента Трампа, так и в виде прямых указаний госдепартаменту, ЦРУ и другим американским госструктурам на активное противодействие и срыв российских оружейных контрактов".

"Мы будем сталкиваться с этим постоянно, повсеместно, Вашингтон будет усиливать политическое давление против тех государств и их лидеров, которые являются нашими традиционными партнерами в сфере ВТС, будут развернуты масштабные информационные кампании по дискредитации нашего оружия, наших предприятий ОПК", — добавил эксперт, отметив необходимость "реализации полномасштабного комплекса ответных мероприятий".