Экспортерам российского ОПК нужно усилить информподдержку, считает эксперт

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. США будут использовать любые имеющиеся у них возможности для системного противодействия российскому оружейному экспорту, а также оказания давления и запугивания партнеров РФ по военно-техническому сотрудничеству, отечественным спецэкспортерам и предприятиям ОПК следует перестроить свою работу с учетом возрастающей недобросовестной конкуренции, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"США усиливают конкурентное противодействие российскому оружейному экспорту по абсолютно всем направлениям. Именно такая задача сформулирована Белым домом перед посольствами США и резидентурами ЦРУ. Поэтому необходим поиск новых инструментов нейтрализации подобной политики Вашингтона, а также усиление информационной поддержки российской системы ВТС и повышение качества аналитического обеспечения российских спецэкспортеров и предприятий ОПК", — сказал Коротченко.
При этом, по словам эксперта, в настоящее время Россия по-прежнему уверенно занимает второе место в мире по объему оружейного экспорта с весомым портфелем заказов, постоянно расширяет географию поставок вооружения и военной техники, что серьезно усиливает международные позиции Москвы и создает возможности для ограничения деструктивного влияния США на международную обстановку. Подобное положение вещей вызывает крайнее неприятие Вашингтона и ставит под угрозу его стремление играть роль "мирового жандарма".
"Мы будем сталкиваться с этим постоянно, повсеместно, Вашингтон будет усиливать политическое давление против тех государств и их лидеров, которые являются нашими традиционными партнерами в сфере ВТС, будут развернуты масштабные информационные кампании по дискредитации нашего оружия, наших предприятий ОПК", — добавил эксперт, отметив необходимость "реализации полномасштабного комплекса ответных мероприятий".