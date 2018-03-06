"Нафтогаз" получил уведомление "Газпрома" о расторжении контрактов

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Газпром" отправил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения газовых контрактов через Стокгольмский арбитраж. Украинская компания заявила о готовности к пересмотру положений договоров.

Однако вероятность положительного исхода подобного обсуждения достаточно низкая, так как стороны имеют разные взгляды на решение арбитража.

В Киеве отмечают, что разрыв контрактов маловероятен, так как они действуют всего лишь до конца следующего года, а арбитраж может затянуться на несколько лет. В украинской компании также выразили уверенность, что перебоев в транзите "голубого топлива" через Украину не будет.

Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, заявил о намерении обратиться в российскую компанию для прояснения ситуации с поставками газа в апреле.

По его словам, если "Газпром" откажется от поставок в следующем месяце, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с российской компанией, то "Нафтогаз" потребует компенсации.

При этом в украинской компании заявили, что у них достаточно средств для закупки газа, а в случае дефицита средств готовы обратиться во Всемирный банк.

"Газпром" выполнит свои обязательства

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik заявил, что обычно дальше таких заявлений процесс не идет.

"И Украина в последние четыре года демонстрирует, что конструктива в ее собственных действиях практически никакого, в основном все решается через призму политической целесообразности", — считает он.

По его словам, если бы Киев был готов к переговорам, к обсуждению взаимовыгодных путей решения, ситуация давно разрешилась бы.

"Но основная задача власти на Украине — усилить конфронтацию с Россией. А где уж совсем их припирает, и обойти острые углы не получается, где вред, наносимый экономике Украины их действиями, слишком очевиден, они пытаются давать задний ход", — подчеркнул эксперт.

Дудчак отметил, что в Киеве сейчас пытаются понять, как выйти из ситуации, которая зашла в тупик.

Он предположил, как украинские власти будут действовать в сложившихся условиях.

"Думаю, что все обязательства по поставкам в Европу российского газа "Газпром" выполнять будет, будет выполнять их и Украина, потому что, в противном случае, она получит серьезное давление со стороны европейских партнеров — весь этот цирк им тоже порядком надоел", — считает политолог.

Киеву теперь надо сохранять лицо, заключил Дудчак.

Решение арбитража

На прошлой неделе Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов США.

С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Отмечается, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа.

Кроме того, арбитраж отклонил требования украинской компании по росту тарифа на транзит газа.

Экономически нецелесообразно

После этого "Газпром" отказался начинать поставки газа в марте на Украину из-за отсутствия согласованного протокола о поставках и вернул предоплату.

По его словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон".

Российская компания не намерена "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул он.

"Продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления корпорации.

В украинской компании решение "Газпрома" назвали политическим.

История спора

Стокгольмский арбитраж в декабре прошлого года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа на Украину.

Суд обязал украинскую компанию выплатить около двух миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров.

"Газпром" и "Нафтогаз" летом 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.

В октябре того же года "Нафтогаз" инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015-го. Украинская компания считала, что ее права и обязанности по транзиту должны передать "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методику расчета транзитного тарифа нужно изменить в соответствии с европейскими стандартами.