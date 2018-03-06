"Нафтогаз" получил уведомление "Газпрома" о расторжении контрактов

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. "Газпром" отправил "Нафтогазу" уведомление о начале расторжения газовых контрактов через Стокгольмский арбитраж. Украинская компания заявила о готовности к пересмотру положений договоров.
В Киеве отмечают, что разрыв контрактов маловероятен, так как они действуют всего лишь до конца следующего года, а арбитраж может затянуться на несколько лет. В украинской компании также выразили уверенность, что перебоев в транзите "голубого топлива" через Украину не будет.
Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, заявил о намерении обратиться в российскую компанию для прояснения ситуации с поставками газа в апреле.
По его словам, если "Газпром" откажется от поставок в следующем месяце, а европейское "голубое топливо" будет дороже, чем по контракту с российской компанией, то "Нафтогаз" потребует компенсации.
При этом в украинской компании заявили, что у них достаточно средств для закупки газа, а в случае дефицита средств готовы обратиться во Всемирный банк.
"Газпром" выполнит свои обязательства
Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik заявил, что обычно дальше таких заявлений процесс не идет.
По его словам, если бы Киев был готов к переговорам, к обсуждению взаимовыгодных путей решения, ситуация давно разрешилась бы.
"Но основная задача власти на Украине — усилить конфронтацию с Россией. А где уж совсем их припирает, и обойти острые углы не получается, где вред, наносимый экономике Украины их действиями, слишком очевиден, они пытаются давать задний ход", — подчеркнул эксперт.
Дудчак отметил, что в Киеве сейчас пытаются понять, как выйти из ситуации, которая зашла в тупик.
Он предположил, как украинские власти будут действовать в сложившихся условиях.
"Думаю, что все обязательства по поставкам в Европу российского газа "Газпром" выполнять будет, будет выполнять их и Украина, потому что, в противном случае, она получит серьезное давление со стороны европейских партнеров — весь этот цирк им тоже порядком надоел", — считает политолог.
Киеву теперь надо сохранять лицо, заключил Дудчак.
Решение арбитража
С учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку арбитры произвели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.
Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.
Отмечается, что по итогам вердикта возник дисбаланс в отношениях с "Нафтогазом" по поставкам и транзиту газа.
Кроме того, арбитраж отклонил требования украинской компании по росту тарифа на транзит газа.
Экономически нецелесообразно
По его словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, причиной стало "асимметричное" решение Стокгольмского арбитража по контрактам с "Нафтогазом", которое "существенно нарушило баланс интересов сторон".
Российская компания не намерена "решать экономические проблемы Украины" за свой счет, подчеркнул он.
"Продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления корпорации.
В украинской компании решение "Газпрома" назвали политическим.
История спора
Суд обязал украинскую компанию выплатить около двух миллиардов долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до пяти миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть для четырех миллиардов кубометров.
"Газпром" и "Нафтогаз" летом 2014 года предъявили друг другу встречные иски в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.
В октябре того же года "Нафтогаз" инициировал производство по пересмотру контракта на транзит газа и предоставил подробные исковые требования в апреле 2015-го. Украинская компания считала, что ее права и обязанности по транзиту должны передать "Укртрансгазу" как оператору ГТС. Кроме того, методику расчета транзитного тарифа нужно изменить в соответствии с европейскими стандартами.