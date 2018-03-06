Тулеев рассказал о снижении смертности шахтеров за 20 лет

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Количество смертельных случаев при добыче угля в Кузбассе за последние годы удалось снизить в 31 раз благодаря инвестициям в безопасность и перевороту угольной пирамиды в пользу открытых работ, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

"Безопасность всегда была, есть и будет приоритетом для нас. Во-первых, мы перевернули угольную пирамиду: раньше (в 1997 году – ред.) мы добывали где-то 60 процентов угля в шахтах, то есть под землей, а сейчас 65 процентов — на разрезах, то есть люди на открытой поверхности, уже опасности на порядок меньше. Во-вторых, раньше под землей работало 72 тысячи человек, сейчас — 28 тысяч", — сказал он.

По его словам, это произошло за счет технологий и новейшей техники, в частности, проходческих комбайнов. Сейчас на угольных предприятиях Кузбасса используются самые современные системы газовой защиты, разного рода датчики, передовые системы связи, контролируется работа каждого шахтера. Ведутся работы по добыче взрывоопасного газа метана из угольных пластов.

"За 20 лет на повышение безопасности направили более 64 миллиардов рублей инвестиций. Достигнуто самое низкое количество смертельных случаев за всю историю добычи угля в нашем регионе. Если в 1997 году на 700 тысяч тонн угля был один погибший шахтер, то в 2018-м — один погибший на 22 миллиона тонн добычи. То есть снизили где-то в 31 раз", — отметил Тулеев.

На Кемеровскую область приходится 59% объема добычи всего российского угля и 75% — коксующихся марок. На территории региона действуют более 150 угледобывающих и перерабатывающих предприятий: шахты, разрезы, обогатительные фабрики и установки. В 2017 году кузбасские горняки увеличили добычу угля на 6,2% — до 241,5 миллиона тонн. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы России и более чем в 60 стран. Крупнейшие потребители — Южная Корея, Великобритания, Турция, Япония, Нидерланды.