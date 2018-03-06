Не только таблетки от похмелья. Тулеев рассказал о перспективах углехимии

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Власти Кемеровской области, где добывается более половины всего российского угля, видят перспективы отрасли в дальнейшем обогащении и развитии углехимии, чтобы получать не только известные таблетки от похмелья, но и ассортимент более дорогих продуктов, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Аман Тулеев.
По его словам, за последние 20 лет в развитие угольной отрасли в Кузбассе инвестировали почти 800 миллиардов рублей, построили 89 новых предприятий, оборудованных по последнему слову техники. Доля перерабатываемого и обогащаемого угля за это время выросла с 40% до почти 70%. В перспективе планируется перерабатывать до 90% добытого в регионе угля.
"Работаем уже совершенно по-другому: раньше добыл уголь, в вагоны его (погрузил) и с песнями-плясками отправил. Сейчас нет: обогатительные фабрики все обогащают, выбрасывают отходы: камни, деревья, породу. Уголь чистый получается. Тогда и вагонов надо меньше, и цена в два-три раза выше, чем на обычный", — сказал Тулеев.
Следующий шаг, по его мнению, — это развитие углехимии. Из угля можно делать 130 разного рода химических продуктов и более 5 тысяч видов продукции смежных отраслей. "Не только угольные таблетки, которые от похмелья пьют. Здесь и дизельное топливо, и пластмассы, и красители, и удобрения, и стройматериалы, и сырье для фармацевтики, электроники, космической техники и многое другое. Цена в десятки и сотни раз превышает стоимость рядового угля", — пояснил он.
В 2017 году в Кемерове уже запустили первую очередь завода по производству угольных сорбентов, которые улавливают различные газы, вредные вещества, даже ртуть и свинец, очищают воду от различных примесей. Если рядовой уголь стоит около 2 тысяч за тонну, то цена тонны сорбента — от 60 до 500 тысяч рублей.
На Кемеровскую область приходится 59% объема добычи всего российского угля и 75% — коксующихся марок. На территории региона действуют более 150 угледобывающих и перерабатывающих предприятий: шахты, разрезы, обогатительные фабрики и установки. В 2017 году кузбасские горняки увеличили добычу угля на 6,2% — до 241,5 миллиона тонн. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы России и более чем в 60 стран. Крупнейшие потребители — Южная Корея, Великобритания, Турция, Япония, Нидерланды.
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