Американская авиакомпания Delta отказалась от рейсов в Москву, пишут СМИ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Американская авиакомпания Delta не возобновит прямые рейсы между Москвой и крупнейшими городами США в наступающем летнем сезоне, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Delta продолжает анализировать маршрутную сеть и приняла для себя это трудное решение", — сообщили в пресс-службе, добавив, что российские пассажиры смогут летать из РФ в США стыковочными рейсами через Париж и Амстердам в рамках код-шеринговых соглашений с Air France и KLM.

При этом Delta и "Аэрофлот" сохраняют партнерство в рамках альянса SkyTeam и рассматривают новые возможности для взаимного сотрудничества, говорят в американской компании.

Delta резко сократила расписание полетов в Москву в конце 2015 года на фоне резкого спада пассажиропотока из РФ за рубеж, но возобновляла полеты в высокий летний сезон.

Источник газеты в "Аэрофлоте" сообщил, что в 2017 году перевозки между РФ и США выросли на 4%, и авиакомпания к лету увеличит емкости на американских направлениях. По словам источника, уход Delta не скажется на тарифах "Аэрофлота" — единственного перевозчика, сохраняющего прямые перелеты из России в США.