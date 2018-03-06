Экологический предел роста угледобычи давно наступил, заявил Тулеев

КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев считает, что в регионе давно наступил экологический предел роста угледобычи, поэтому нужно приостановить выдачу новых лицензий.
"Я считаю, того, что мы добываем (200-240 миллионов тонн угля в год – ред.), достаточно. Должен быть экологический предел. Нельзя в одном месте, в одном регионе добывать столько угля, а если идем на это — должны быть жесточайшие требования к экологии, которые должны выполняться, и без этого никаких лицензий выдавать не нужно", — заявил Тулеев в интервью РИА Новости.
Он отметил, что число сторонников экологии растет, и в Кузбассе за последние 20 лет закрыли 50 крупных экологически опасных производств. Только за последние 3 года в области посадили почти 22 миллиона деревьев, а в местных реках снова появились ценные породы рыб: таймень, хариус. Однако угледобыча приводит к образованию горных отвалов, влияет на водоемы, леса, пахотные земли. Выдача новых лицензий на разработку угольных месторождений усугубляет ситуацию, при этом Минприроды не прислушивается к мнению регионов, сказал Тулеев.
На Кемеровскую область приходится 59% объема добычи всего российского угля и 75% — коксующихся марок. На территории региона действуют более 150 угледобывающих и перерабатывающих предприятий: шахты, разрезы, обогатительные фабрики и установки. В 2017 году кузбасские горняки увеличили добычу угля на 6,2% — до 241,5 миллиона тонн. Кузбасский уголь поставляется практически во все регионы России и более чем в 60 стран. Крупнейшие потребители — Южная Корея, Великобритания, Турция, Япония, Нидерланды.