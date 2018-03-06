Галушка сообщил о поручении Медведева по переходу на модельный бюджет в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минвостокразвития проработать план перехода на модельный бюджет на Дальнем Востоке с учетом особенностей региона, рассказал на коллегии Минвостокразвития министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

"По поручению председателя правительства, Минфину и Минвостокразвития дополнительно проработать вопросы перехода на модельный бюджет с учетом особенностей и специфики Дальневосточного федерального округа", — сказал Галушка.