Регионы на Дальнем Востоке получат 602 миллиарда рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Благодаря выделению дальневосточных разделов в 29 государственных программах регионы Дальнего Востока получат 602 миллиарда рублей, что на 75 миллиардов больше по отношению к 2015-2017 годам, сообщил во время итоговой коллегии Минвостокразвития глава ведомства Александр Галушка.
По его словам, за этими цифрами стоят конкретные проекты, которых десятилетиями ждали регионы Дальнего Востока. Это строительство новых электрических сетей на Чукотке, реконструкция аэропортов в Якутске, Хабаровске, Магадане и Благовещенске, строительство больниц в Хабаровске, Комсомольске, Магадане и Якутске и другие проекты.