МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В 2017 году через ICO (первичное публичное размещение токенов) было похищено порядка 300 миллионов долларов, или около 7% всех заработанных за этот год на ICO средств, говорится в исследовании Positive Technologies, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В среднем атаки стали содержать больше этапов, а в их выполнении стало участвовать больше людей. В атаках на ICO злоумышленники чаще всего старались получить контроль над платформой, чтобы подменить адрес кошелька организаторов на свой.
Эксперты Positive Technologies полагают, что в 2018 году атаки на ICO продолжатся. "Если компании до проведения ICO будут больше внимания уделять вопросам безопасности и привлекать специалистов для анализа смарт-контрактов и комплексной защиты инфраструктуры, то ущерб от кибератак станет существенно ниже", — считают они.
Компания Positive Technologies специализируется в области информбезопасности. Деятельность компании лицензирована Минобороны России, ФСБ России и ФСТЭК России, продукция сертифицирована ФСТЭК России и в системе добровольной сертификации "Газпромсерт".