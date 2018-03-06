Генсек ОПЕК рассказал о диалоге с американскими "сланцевиками"

ХЬЮСТОН (США), 6 мар – РИА Новости. ОПЕК и американские сланцевые производители нефти на встрече в прошлом году договорились продолжить диалог, который помог им наладить контакт между друг другом, именно это и будет целью их новой встречи в ходе конференции CERAWeek, а не обсуждение цен на нефть или участие компаний США в сделке ОПЕК+, сообщил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Кроме того, в феврале представитель ОАЭ в ОПЕК Ахмед Мохаммед аль-Кааби сообщил, что организация проведет встречу с производителями сланцевой нефти 6 марта на закрытой сессии в ходе CERAWeek.
"Мы вместе пришли к выводу (на прошлой встрече с нефтяными копаниями США — ред.), что нужно продолжить диалог. Вот и все. Мы не обсуждаем с ними цены на нефть, не обсуждаем с ними сокращение добычи нефти. Это не является целью нашего диалога", — сказал Баркиндо в ходе пресс-конференции на CERAWeek.