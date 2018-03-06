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Экономика

Обходной маневр. Сможет ли "Газпром" обойтись без украинской трубы

08:0006.03.2018
(обновлено: 09:11 06.03.2018)
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© AFP 2018 / Eric PiermontПодписание соглашения о финансировании Северного потока-2 между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в ПарижеПодписание соглашения о финансировании Северного потока-2 между Nord Stream 2 AG и европейскими партнерами в Париже
© AFP 2018 / Eric Piermont

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Игорь Наумов. Решение "Газпрома" расторгнуть контракты с "Нафтогазом" создаст новую реальность на энергорынке ЕС. Главными направлениями экспорта российского топлива станут газопроводы, проложенные в обход Украины. При этом нарушать долгосрочные обязательства перед европейскими партнерами нельзя.

"Бомба" от председателя

В понедельник, 5 марта, в адрес "Нафтогаза" было официально направлено уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа. С соответствующим заявлением выступил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Процедуру проведет Стокгольмский арбитраж.

Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Газпром" уведомил "Нафтогаз" о начале расторжения контрактов

Таков ответ на вердикт шведского суда, по которому российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда долларов украинской. Миллер обвинил судей в двойных стандартах, подчеркнув, что в этой "ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" экономически нецелесообразно и невыгодно".

Крайне нервно отреагировали на происходящее в Киеве. В частности, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко назвала действия "Газпрома" "газовым шантажом со стороны России" и пригрозила вынести вопрос на рассмотрение межпарламентского совета Украина-НАТО, который начал работу в Одессе.

В Брюсселе слова Миллера также вызвали озабоченность. В минувшую субботу вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович обсудил ситуацию по телефону с министром энергетики России Александром Новаком. Итогом беседы стало официальное сообщение Еврокомиссии, что процедура расторжения контрактов займет время и поставки российского газа в Европу через территорию Украины пока продолжатся.

Назвать дату начала рассмотрения нового дела в Стокгольмском арбитраже юристы пока затрудняются, однако действия российской компании они считают правомерными. Юрист компании "Хренов и партнеры" Александр Костин отметил, что вынесенный вердикт существенно затрагивает интересы "Газпрома", а также договоренности сторон.

"Расторжение договора — неизбежное следствие данного решения. Но в отличие от государственного суда в арбитраже сроки рассмотрения дела определяются составом арбитров для каждого конкретного дела самостоятельно", — сказал юрист.

© Фото : "Турецкий поток"Работа судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит"
© Фото : "Турецкий поток"
Работа судна-трубоукладчика "Пиониринг Спирит"

Ускорение желаний

"Газпром" пока сохранит транзит топлива через Украину. Напомним, поставки газа в страны ЕС осуществляются по трем магистральным газопроводам, доставшимся Киеву в наследство от СССР: "Союз", "Братство" и Трансбалканский.

Общая их протяженность на украинской территории составляет почти 3,7 тысячи километров. В 2017 году, по данным "Укртрансгаза", по этим трубам перекачали 93,5 миллиарда кубометров российского газа. Это примерно на 14% больше, чем годом ранее.

Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" компенсацию за дорогой газ из ЕС

Киев надеялся, что в ближайшие два года, то есть до истечения сроков действия контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом", годовые объемы транзита вырастут до 110 миллиардов кубометров. С учетом повышения тарифов ожидалось существенное пополнение украинского бюджета: с двух до пяти миллиардов долларов в год.

Однако эти планы похоронил вердикт шведского суда, хоть и вынесенный в пользу "Нафтогаза". Впрочем, скандальное решение поддержать за счет "Газпрома" украинскую экономику по факту только ускорило процесс переноса основных маршрутов экспорта российского газа в Европу.

В 2016 году "Газпром" объявил о программе оптимизации затрат, которая в числе прочего предусматривает после ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" ликвидацию почти четырех тысяч километров сухопутных газопроводов. Здесь нет никакой политики, а простой экономический расчет — себестоимость доставки газа из России в ЕС через Балтику в 1,6 раза ниже, чем через Украину.

Совсем отключать украинскую трубу не планировалось. Аналитик Sberbank CIB Валерий Нестеров подтверждает, что этот маршрут вполне мог бы быть востребован и после 2020 года. В частности, для поставок газа в Словакию, Венгрию, Чехию и Польшу.

Другое дело, что Киев наверняка попытался бы компенсировать падение доходов от снижения объемов экспорта путем повышения тарифов в четыре-пять раз. А российский экспортер никогда не согласится на такие условия, уверен собеседник РИА Новости. Это значит, что через пару лет сторонам в любом случае пришлось бы объявлять о прекращении сотрудничества.

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Трубы для газопровода "Северный поток ‑ 2" на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия

Чувство долга

В форсировании событий есть один важный нюанс — обязательства "Газпрома" перед европейскими контрагентами по долгосрочным контрактам. Некоторые договоренности будут действовать даже после 2035 года.

Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕС‍

Отказаться от их исполнения российская компания не вправе. Ранее эксперты высказывали мнение, что эти контракты могли быть пересмотрены после окончания транзитного договора с Киевом. Ну а теперь переговорный процесс придется ускорить.

"Потребуется существенно переформатировать газовые потоки на европейском направлении, а это новые риски для всех вовлеченных сторон", — говорит старший преподаватель кафедры стратегического управления ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Сергей Еремин.

Он не исключает, что одним из вариантов решения проблемы может стать перенос пунктов передачи газа с западной на восточную границу Украины. Тогда уже европейские партнеры "Газпрома" возьмут на себя ответственность за дальнейшую транспортировку топлива.

К слову, энергокомпании ЕС без восторга относились к подобной перспективе: риски несанкционированного отбора газа Украиной и издержки от других конфликтов значительно повышают контрактные цены на голубое топливо.

Нестеров, в свою очередь, не верит в окончательный российско-украинский "развод". Но если транзитные контракты все-таки расторгнут, то "Газпром" выполнит обязательства по долгосрочным контрактам и без Украины.

Эксперт напомнил, что мощность "Голубого потока", по которому газ идет из России в Турцию, составляет 15-16 миллиардов кубометров, газопровода через Белоруссию — до 30 миллиардов кубометров, "Северного потока" — 55 миллиардов кубометров. То есть уже сейчас, без учета "Северного потока 2", этого достаточно, чтобы обеспечить поставку топлива в ЕС по долгосрочным контрактам.

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Экономика
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Саша Попов
Потребление российского газа Украиной напоминает одесское выражение:-чтобы нет- так да.
08:25
06.03.2018
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Александр Аспарухов
Лучше драматический конец, чем фарс без конца.....и закрыть плотнее дверь, чтобы никто "по-братски" пролезть погреться не смог....
08:32
06.03.2018
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